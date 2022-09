SJK hankaloitti KuPSin mestaruusjahtia tylyllä tavalla – HIFK murjottiin aivan putoamisen partaalle

Tappion myötä KuPSin mestaruusjahti hankaloitui huomattavasti. Ero sarjaa johtavaan HJK:hon on viisi pistettä.

HIFK putoamisen partaalla

Karsijan paikalla oleva FC Lahti koki puolestaan 0-2-tappion VPS:lle, joten yhdeksän pisteen päässä tarpovalla HIFK:lla on vielä ohuen ohut oljenkorsi säilymisen kannalta. HIFK:n on kuitenkin voitettava kaikki kolme viimeistä otteluaan, eikä FC Lahti saa ottaa tällä kaudella enää pistettäkään.

Tämän lisäksi HIFK:n on paranneltava maalieroaan rutkasti pitääkseen sarjahaaveensa elossa, sillä tasapisteissä paremmuus ratkaistaan maalieron turvin. Tällä hetkellä HIFK:n maaliero on -40 ja Lahden maaliero on -32.