Sivullinen kuoli veitseniskuihin – syyttäjä: Erikoisjoukoissa työskennellyt mies ja rikoskumppani hyökkäsivät asuntoon Vantaalla

Tausta Erikoisjoukoissa

Pahoinpitelystä syytetty mies on ollut aiemmin tänä syytettynä vahingonteosta ja törkeästä vahingonteosta, joiden lisäksi hän on ollut yhdeksän vuotta sitten vastaajana lähestymiskieltoasiassa. Hänen taustansa on kuitenkin erityisen kiinnostava siksi, että hän on työskennellyt aiemmin Nelosella esitetyssä Erikoisjoukot-sarjan tuotannossa.