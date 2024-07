Kaksi miestä vastaa murhasyytteeseen Lahdessa – uhri löytyi maastoon piilotettuna

Poliisi on epäillyt, että uhri, 30-vuotias mies, murhattiin itsenäisyyspäivänä. Poliisi sai ilmoituksen hänen katoamisestaan vajaata viikkoa myöhemmin. Samaan aikaan ulkoilija ilmoitti löytäneensä epäilyttäviä jälkiä metsäalueelta Lahden eteläpuolella. Henkirikostutkinta aloitettiin 13. joulukuuta. Poliisin mukaan uhrin ruumis löytyi vasta tammikuun lopulla Lahden itäpuolelta metsäalueelle piilotettuna.

Murhasta syytetään 31- ja 35-vuotiaita miehiä. Poliisi on kertonut, että tekoon epäillään liittyneen suunnitelmallisuutta sekä erityisen julma ja raaka tekotapa.



Murhan lisäksi kaksikkoa syytetään hautarauhan rikkomisesta ja toista heistä myös ampuma-aserikoksesta. Lisäksi jutussa on kolmas syytetty, jota syytetään rikoksentekijän suojelemisesta. Käräjäoikeuden mukaan kaikki syytetyt ovat lahtelaisia.



Käräjäoikeus on varannut asian käsittelylle useita päiviä. Tuomio annetaan tämänhetkisen arvion mukaan vielä heinäkuun aikana.