Hallitus myönsi torstaina Pohjois-Karjalan Siun Sote -hyvinvointialueelle lisärahoituksen.

"Kertaluontoinen ja pieni lisärahoitus ei ole ratkaisu alueemme talousahdinkoon", toteaa Siun Sote -alueen johtaja.

Hallitus myönsi torstaina Pohjois-Karjalan Siun Sote -hyvinvointialueelle 2,6 miljoonan euron lisärahoituksen peruspalvelujen turvaamiseksi, kertoi valtiovarainministeriö tiedotteessa. Hyvinvointialue oli keväällä hakenut 28,4 miljoonan lisärahoitusta.

Lisärahoitustarvetta selvitettiin ministeriöiden ja hyvinvointialueen valmisteluryhmässä. Siinä todettiin, että Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on oikeutettu lisärahoitukseen, mutta ryhmässä ei syntynyt yksimielisyyttä tarvittavasta määrästä.

– Hallitus turvaa suomalaisten perusoikeusliitännäiset ja perustuslain mukaiset palvelut. Käytämme tarvittaessa lainsäädännön kaikkia keinoja, myös arviointimenettelyjä ja lisärahoitusta, turvataksemme lakisääteisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden toteutumisen koko maassa, lupasi kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) tiedotteessa.

Valtiovarainministeriön tiedotteessa todetaan, että palveluissa ei ole havaittu sellaista väljyyttä, joka mahdollistaisi puutteiden korjaamisen pelkästään kohdentamalla rahoitusta uudelleen.

Ensimmäinen lisärahoitus hyvinvointialueelle

Siun Sote haki lisärahoitusta sillä perusteella, että myönnetty rahoitus ei riitä kattamaan väestön keskimääräistä korkeammasta palvelutarpeesta aiheutuvia kustannuksia. Oikeuskansleri linjasi huhtikuussa, että hyvinvointialueen ensisijainen keino on hakea lisärahoitusta, jos alueen rahoitus ei riitä lakisääteisten palvelujen järjestämiseen.