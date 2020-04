Sitkeistä koronaoireista kärsivä Boris Johnson johtaa Britanniaa nyt sairaalasta – happihoitoa saanut pääministeri kertoo olevansa hyvällä tuulella

Johnson viestitti esikuntansa välityksellä olevansa hyvällä tuulella siitä huolimatta, että on tarkkailussa sitkeiden koronavirusoireiden vuoksi.

Britannian hallituslähteet vakuuttivat maanantaina, että Johnson on edelleen täysin kykenevä johtamaan maata, vaikka hän on sairaalassa. Times-lehden mukaan Johnson on saanut muun muassa happihoitoa.