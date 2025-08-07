Yhdysvaltalaismediat kertovat, että Brad Pittin äiti on kuollut.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Brad Pittin äiti Jane Etta Pitt on kuollut, kertovat muun muassa TMZ ja People. Hän oli kuollessaan 84-vuotias.

Brad Pittin veljentytär Sydney Pitt julkaisi Instagram-tilillään pitkän tekstin isoäitinsä muistolle.

– Rakas mummini Jane Etta, emme olleet vielä valmiita lähtöösi, mutta tieto siitä, että olet jälleen vapaa laulamaan, tanssimaan ja maalaamaan, tekee tästä hieman helpompaa, Sydney kirjoittaa julkaisussaan.

Janella on Bradin lisäksi kaksi muuta lasta, Julie Neal Pitt ja Doug Pitt. Vuonna 2018 hän antoi harvinaisen videohaastattelun, jossa ylisti lapsiaan.

– Olen erittäin ylpeä kaikista lapsistani. He näkevät tarpeen ja yrittävät toiminnallaan täyttää sen. Olipa kyseessä sitten katastrofi New Orleansissa, kaikki se, mitä Doug tekee Tansaniassa, tai Julien upea, upea työ Etiopiassa. Se on uskomatonta, Jane sanoi viitaten lastensa tekemään hyväntekeväisyystyöhön.

Jane pysytteli suurimmilta osin pois julkisuuden valokeilasta, vaikka hänet nähtiinkin toisinaan punaisella matolla poikansa kanssa.

Brad Pitt äitinsä Jane Etta Pittin sekä lastensa Maddoxin, Paxin ja Shilohin kanssa vuonna 2014.Credit: WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo