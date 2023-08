Sisäministeri Rantanen pyörsi sanansa Tiitisen listan julkaisemisesta: "Ei siinä paljon vaihtoehtoja ole"

– Listasta on niin pitkä aika, että kun se ihmisiä kovasti tuntuu vaivaavan, niin voisi olla ihan asiallista tuoda lista julki, Rantanen totesi aamulla.

– Ei siinä paljon vaihtoehtoja ole. Olen ehtinyt tämänkin päivän aikana asiaa tutkailla. Siihen (listan julkaisuun) ei ole mahdollisuutta. Kyse on suojelupoliisin päätöksestä, joka on vahvistettu oikeusasteissa. Päätöksen asiassa tekee suojelupoliisi, Rantanen totesi.

Tiitisen lista on lista ihmisistä, jotka ovat aikanaan olleet jollakin tavalla yhteydessä Itä-Saksan turvallisuuspalveluun Stasiin. Supon salaama lista on määrä julkaista vuonna 2050. Sen varhaisemmasta julkistamisesta on kuitenkin puhuttu vuosikaudet.