Sisäministeri Ohisalo: Kentälle tarvitaan lisää poliiseja – "Aiemmin sovittu 7500:n poliisin määrä voi ylittyä tällä hallituskaudella"

Ohisalon mukaan poliisien määrärahoista ja resursseista on puhuttu jo pitkään.

– Ongelma on ollut se, että kun lisäyksiä on tullut, ne ovat kohdistuneet toimitilamenoihin ja ict-menoihin. Kentälle ei ole saatu riittävästi tekijöitä.

Ohisalon mukaan sisäministeriö on esittänyt, että panostuksia lisäresursseihin tulisi jo ensi vuodelle. Tavoitteena on lisätä poliisien määrää sadalla joka vuosi.

– Esimerkiksi tutkintaan on kasautuneita paineita ja sinne tarvittaisiin resursseja. Lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia on alettu ilmoittaa entistä enemmän, mikä on erittäin tärkeä trendi, ja niiden tutkimiseen tarvitaan myös lisäystä. Samoin ennaltaehkäisemiseen, kuten esimerkiksi poliisin tekemään lähiöpoliisityöhön, Ohisalo luettelee.