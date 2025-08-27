Siri, 19, teki moottoriurheiluhistoriaa – kova tavoite tulevaisuudelle

Ruotsalainen Siri Hökfelt voitti ensimmäisenä naiskuskina kovatasoisen NXT Gen Cupin osakilpailun. Sarjassa nähtiin tällä kaudella 22 tulevaisuuden lupausta.
Voitto tuli klassisella Sachsenringillä kaatosateessa ja lähes kokonaan miehistä koostunutta kuskijoukkoa vastaan. Mistään pienestä tapahtumasta ei ollut kyse, sillä viikonloppuna ratatapahtumia seurasi yhteensä 100 000 katsojaa.
Katsojamääriä selittää se, että NXT Gen Cupia ajetaan suositun ratasarja DTM:n ohessa. NXT Gen -sarjan autot perustuvat Mini Cooper SE -henkilöautoihin ja ne ovat täyssähköisiä.
– Sen lisäksi, että tämä oli ensimmäinen voittoni, se oli myös ylipäätään ensimmäinen palkintokorokesijani tässä sarjassa. Vauhtimme oli hyvää niin kuivalla kuin märälläkin, joten tämä voitto tuntuu todella hienolta.
Hökfelt kertoo, että hän oli nähnyt radasta painajaisia.
– Kun ajoin vime vuonna tällä radalla, näin painajaisia. Näin unta, että Sachsenringillä oli noita, joka sai auton perän irtoamaan mutkissa. Siitä olen todella ylpeä, että olen päässyt painajaisista voittajaksi, Hökfelt naurahti Expressenin haastattelussa.
Hökfelt sanoo samalla, että hän on kohdannut ennakkoluuloja.
– Siitä lähtien kun aloitin, olen ollut käytännössä ainoa naiskuski. Jotkut eivät pitäneet siitä, että olen nainen ja olivat sitä mieltä, etten saisi ajaa. On ehdottomasti olemassa mätiä omenoita, mutta se antaa minulle vain lisää voimaa.
19-vuotiaan ruotsalaisnuoren tulevaisuuden kuviot ovat selvät.
– Haluan tulla ammattilaiskuskiksi ja haluan voittaa maailmanmestaruuden. Unelmani on F1. Haluan päästä sinne ja elää moottoriurheilusta.