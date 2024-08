Ida, 30, debytoi hurjassa lajissa – g-voimat nousevat järisyttäviin lukemiin

Zetterström on syntynyt Ruotsissa, mutta hän kertoi alkuvuodesta, että kokee olevansa ahvenanmaalainen. Hänen äitinsä suku on Ahvenanmaalta ja perhe on viettänyt Zetterströmin nuoruudessa kesiä ja juhlapyhiä saarella.

Hän on saavuttanut moottoriurheilussa muun muassa kiihdytysajon Euroopan mestaruuden. Zetteström valittiin vuonna Ahvenanmaan vuoden naisurheilijaksi. 8-vuotiaana kiihdytysajossa kilpailemisen aloittanut Zetterström on nyt ensimmäinen eurooppalainen, joka kilpailee NHRA-sarjassa.

Kiihdytysajo suurempaa Yhdysvalloissa kuin F1

Zetterströmin tulo sarjaan on myös huomioitu laajalti Yhdysvalloissa. Kiihdytysajo ei ole Euroopassa niin suuressa suosiossa kuin monet muut moottoriurheilulajit. Yhdysvalloissa tilanne on kuitenkin toinen.

– Tämä on täällä kolmanneksi suurin moottoriurheilulaji Nascarin ja Indycarin jälkeen. Jos katsotaan Yhdysvaltoja, niin kiihdytysajo on suurempaa kuin esimerkiksi F1. Jos Euroopassa puhutaan, niin suurin osa tietää Max Verstappenin, mutta tietoa kiihdytysajosta ei ole niin paljoa. Täällä se on päinvastoin. Monet tuntevat tunnetuimmat kuljettajat ja he voivat olla lajia. Jos alat luettelemaan F1-kuskeja, niin täällä ei ole kellään mitään tietoa, ketä he ovat, Zetterström kertoi.