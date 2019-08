Sipilä toivoo seuraajalleen vahvaa mandaattia syyskuun ylimääräisessä puoluekokouksessa: "Kyllä se latu sieltä varmasti löytyy"

Kesän aikana järjestely on kuitenkin herättänyt hämmennystä julkisuudessa. Hallituskumppani vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on esimerkiksi esittänyt kritiikkiä siitä, että on ollut epäselvää, kuka keskustaa oikeastaan tällä hetkellä johtaa.