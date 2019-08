Keskustan ministerit napit vastakkain korkeakoulujen rahoituksesta – tiede- ja kulttuuriministeri Kosonen hakee tukea kannalleen

– Myös keskustalle tämä on tärkeä asia, korkeakoulut tarvitsevat lisää rahoitusta. Sillä on myös varsin merkittäviä kasvun ja työllisyyden vaikutuksia. Se on minusta sellainen asia, joka olisi syytä saada sitten neuvottelutuloksena läpi, Kosonen kommentoi Iisalmessa keskustan ministeriryhmän ja työvaliokuntien kesäkokouksessa.