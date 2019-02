Sipilä Bernerin mahdollisesta hallituspaikasta SEB:issä: Luottamustoimeen Bernerillä kauden jälkeen täysi oikeus

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan liikenneministeri Anne Berner (kesk.) on ilmoittanut jo eduskuntavaalikampanjassaan neljä vuotta sitten, että hän on eduskunnassa yhden kauden.

– Toki olen häntä houkutellut ehdokkaaksi. Moni muukin on sitä tehnyt, mutta hän on koko ajan pitänyt tästä kannastaan kiinni, että hän on yhden kauden täällä eduskunnassa, Sipilä sanoi tänään toimittajille.