Sipilän mukaan on tärkeää viedä eteenpäin Bernerin ratahankkeita – "Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä koko Suomen kannalta"

Sipilän mukaan lähtökohtana on, että Bernerin toimesta neuvotellut tärkeät ratahankkeet saadaan liikkeelle. Sipilä vastasi tänään ratahankkeisiin viittaamalla kysymykseen siitä, onko mahdollista, että Berner lopettaisi ministeritehtävänsä ennen hallituskauden loppua.

– Minun lähtökohtani on se, että nämä tärkeät ratahankkeet, joita ministeri Bernerin johdolla, hänen toimestaan, on neuvoteltu kuukausikaupalla, saadaan liikkeelle. Nämä kolme hanketta ovat äärimmäisen tärkeitä koko Suomen kannalta, Sipilä sanoi.

Sipilän mukaan mahdollisessa SEB:n hallitusjäsenyydessä on kyse luottamustoimesta, johon Bernerillä kauden jälkeen on täysi oikeus. SEB:n yhtiökokous on vasta maaliskuun lopulla, joten Sipilän mukaan nyt puhutaan lähinnä toimitusministeristöajasta.