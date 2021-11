Sinkkujen päivä, kirjaimellisesti – J. Karjalaiselta, Viikatteelta, Nightwishiltä ja monelta muulta kotimaiselta tähtinimeltä julkaistiin vinyylisinglet

Singles’ Day -shoppailupäivää vietetään myös kotimaisessa levykauppaketjussa. Single eli sinkku on myös äänitemuoto, ja tämä on huomioitu isosti Levykauppa Äxässä. Muun muassa Olavi Uusivirralta, Children of Bodomilta ja Ismo Alangolta julkaistiin tänään singlelevyt.