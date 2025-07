Pretty Little Baby -kappaleesta tuttu Connie Francis on kuollut

Laulaja Connie Francis on kuollut 87-vuotiaana.

Laulaja Connie Francis on menehtynyt, uutisoi People. Lehden mukaan 87-vuotias Francis kiidätettiin kaksi viikkoa sitten sairaalaan kovien kipujen takia.

Laulajan ystävä, ja levy-yhtiön pomo Ron Roberts kertoi Facebook-tiillään tähden menehtyneen eilen illalla.

– Tiedän, että Connie olisi halunnut, että hänen faninsa saavat ensimmäisten joukossa kuulla tämän suru-uutisen, päivityksessä sanottiin.

Connie Francis vuonna 2019./All Over Press

Francis on viime aikoina ollut otsikoissa, sillä hänen 1962 vuonna levyttämänsä hitti Pretty Little Baby alkoi trendaamaan Tiktok-palvelussa.

Hän nousi kuuluisuuteen 50-luvulla. Naisen hittejä ovat muun muassa My Heart Has A Mind Of Its Own, Where the Boys Are ja Who's Sorry Now?

Connie Francis 60-luvulla.Credit: Universal Images Group North America LLC / Alamy Stock Photo