Räppäri Megan Thee Stallion esitteli uuden kultansa

Räppäri Megan Thee Stallion edusti ensimmäistä kertaa punaisella matolla uuden kultansa kanssa.

Rap-tähti Megan Thee Stallion, 30, ja koripalloilija Klay Thompson, 35, vihjailivat taannoin sosiaalisessa mediassa seurustelevansa julkaisemalla yhteiskuvia. Nyt kaksikko on päättänyt tuoda suhteensa ilmi näyttävällä tavalla.

Pari edusti ensimmäistä kertaa yhdessä Pete & Thomas Foundation -gaalassa New Yorkissa keskiviikkona 16. heinäkuuta.

Punaisella matolla Megan Thee Stallion puhui myös ensimmäistä kertaa parin suhteesta ja ensikohtaamisesta.

– Tapasimme ja se oli suloista, kuin elokuvasta, Megan kuvaili People-lehdelle.

– En paljasta miten ja milloin, mutta se oli elokuvaa. Hän on kiltein ihminen, jonka olen koskaan tavannut.

Yhdysvaltalaisräppäri Megan Thee Stallion esiintyi vuonna 2022 Turun Ruisrockissa. Tuolloin hän päätyi hehkuttamaan Suomea omille Instagram-seuraajilleen.

