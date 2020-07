Sinilevien määrä kasvaa heinäkuun lopulla – "Olisin tosi varovainen pienten lasten kanssa"

Sinilevien määrä merissä on lisääntynyt. Tämä on tyypillistä heinäkuun loppupuolella, kertoo Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Sirpa Lehtinen. Lämpimän viikonlopun seurauksena sinileväkukintoja on noussut pintaan, Lehtinen kertoo.