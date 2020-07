Helle pahentaa levätilannetta – sinilevien määrä on lisääntynyt sekä merellä että järvissä

– Kyllä se on tosi kurjaa. Mielellään, kun on helteinen päivä, pulahtaisi uimaan, mutta vähän se arveluttaa, koska ei mielellään mene leväiseen veteen, harmittelee Ulla Ala-Ketola.

Helsinki yrittää parantaa meren tilaa

– Itämeri on Helsingille tärkeä asia. Meillä on yhdessä Turun kanssa Itämeri-aloite, johon on saatu lähes 300 osallistujaa, kaupunkeja ja yrityksiä eri puolilta Itämerta. Me olemme rakentaneet yhden maailman parhaista jätevedenpuhdistamoista Helsinkiin ja työskennellään aktiivisesti myös Vantaanjoen vedentilan parantamiseksi, mutta tämä on pitkäjänteistä työtä. Koko Itämeren tilanne vaikuttaa myös Helsingin rantojen tilanteeseen, selittää Helsingin kaupungin ympäristöjohtaja Esa Nikunen.