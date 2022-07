Sinilevän tilanne nyt: vähentynyt järvissä, mutta lisääntynyt rannikoilla – tarkkana myös siitepölyn kanssa

Viime päivien viileämpi ja tuulinen sää on hillinnyt sinilevien kasvua, vähentänyt kukintoja ja sekoittanut sinilevälauttoja veteen.

Kukintoja esiintyy ajankohtaan nähden tavallista vähemmän suurimmassa osassa maata. Poikkeuksena on muutama runsasravinteinen järvi, joihin tyypillisesti kertyy kesäisin sinilevää, kuten Enäjärvi Vihdissä ja Rokuanjärvi Vaalassa.

Alueiden ely-keskusten sinileväseurantojen mukaan Pirkanmaalla Kangasalan Kirkkojärvellä sinilevää on havaittu edellisviikon tapaan runsaasti, mutta muilla maakunnan havaintopaikoilla sitä ei ole ollut.

Etelä-Savossa levätilanne on rauhallinen, vaikka esiintymishavainnot ovat kasvussa.

Kaakkois-Suomen rannikolla sinilevämäärät ovat hieman runsastuneet, ja järvialueilla levää on pääosin vähäisinä määrinä pintavesikerroksiin sekoittuneena. Etelä-Pohjanmaalla sinilevätilanne on rauhallinen, mutta havaintoja on tehty paikoittain.