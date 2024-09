Sinikielitautia havaittu Norjassa

Sinikielitauti on virustauti, joka voi olla tappava märehtijöille, kuten lampaille, karjalle ja vuohille. Uutistoimisto Reuters kertoo, että taudin uusi variantti on kiertänyt Pohjois-Euroopassa viime vuoden loppupuolelta lähtien. Esimerkiksi Ranskassa on järjestetty rokotekampanjoita taudin leviämisen ehkäisemiseksi.