Simona Cinà, 20, on kuollut mystisesti – äidin epäilykset heräsivät urheilijan viimeisistä hetkistä

Italialainen beach volley -urheilija Simona Cinà, 20, kuoli viime viikonloppuna mysteerisesti huvilalla. Hänen viimeisistä hetkistään on kerrottu rinnakkaisia versioita, Corriere della Sera kertoo.

Simona Cinà löydettiin kuolleena lauantaina Italian Bagheriassa sijaitsevassa huvilassa, joka oli vuokrattu kahden ystävän valmistujaisjuhlia varten.

20-vuotias beach volleyn pelaaja oli lähtenyt lauantaina ystäviensä kanssa juhliin ja julkaisi sosiaalisessa mediassa videoita automatkalta huvilalle. Yhden aikaan yöllä hän lähetti äidilleen Giusy Corleonelle viestin, jossa kertoi menevänsä uimaan ja laittavansa puhelimensa pois.

Kun äiti ei nähnyt tyttärensä palaavan huvilalta, hän soitti tälle kello 4.50. Puhelimeen vastasi yksi muista juhlavieraista. Hän kertoi Cinàn voivan huonosti ja kehotti tämän äitiä tulemaan heti paikalle.

Cinàn perheen saapuessa tytär makasi bikineissä altaan reunalla kuolleena. Rinnassa oli jälkiä, jotka viittasivat sydänhierontaan.

– Me haluamme tietää, mitä tyttärellemme tapahtui, Cinàn vanhemmat sanoivat.

Epäilyksiä

Perhettä epäilyttää, miksei kukaan ilmoittanut heille asiasta aiemmin. Miksei kukaan huomannut, että Cinà voi huonosti ja oli vedessä mahdollisesti jo kuolleena?

Perheen päästyä paikalle altaan ympärillä ei havaittu jälkeäkään alkoholista, vaikka juhlista kuvatuissa videoissa oli nuoria juomassa cocktaileja. Oliko jälkiä siivottu?

– Kukaan ei vastaa meille. Olemme turhaan yrittäneet ottaa yhteyttä juhlissa olleisiin, perheenjäsenet kertoivat.

Syyttäjät tarjosivat 72 tunnin kuluttua Corriere della Seran mukaan toisenlaisen version tapahtumista. Heidän mukaansa tutkinta on perusteellinen eikä mitään jätetä huomiotta.

Syyttäjät kiistävät väitteet takavarikoiduista laseista ja Cinàn vaatteiden katoamisesta. Syyttäjien mukaan osa viimeisistä juhlijoista näki ruumiin noin kello 4, jolloin Cinà oli elottomana altaan pohjalla, hämärästi valaistussa kulmassa kaukana baarista, musiikkilaitteista ja vessoista.

Syyttäjät kiistävät väitteet myös siitä, että huvila olisi ollut yhä ihmisiä täynnä ja alue olisi ollut hyvin valaistu.

Tutkijoiden mukaan Cinàn olisi ollut vatsallaan, mikä sekin oli ristiriidassa perheelle kerrotun kanssa.

Simona Cinàn perhettä raastaa suuri suru.

Syyttäjien mukaan ei pidä myöskään paikkaansa, että puutarhassa ja altaan reunoilla olisi ollut jälkiä alkoholista tai että tapahtumapaikalta olisi poistettu esineitä. Perheen ottamissa kuvissa allas ja sen reunat näyttivät täysin puhtailta, kuin niitä olisi siivottu.

Cinà oli urheilijana käynyt usein terveystarkastuksissa, eikä hänen tiedetty kärsineen terveysongelmista.

Mihin Cinà kuoli?

Ruumiinavauksen perusteella Cinà on kuollut todennäköisesti hukkumiseen. Hänen keuhkoistaan löydettiin vettä, mutta on epäselvää, hukkuiko hän sairauskohtauksen johdosta vai alkoholin tai huumeiden käytön vuoksi, uutistoimisto Ansa kertoo.

Perheen asianajaja Gabriele Giambrone nosti esiin myös onnettomuuden mahdollisuuden: Cinà saattoi liukastua uima-altaan lähellä, lyödä päänsä ja menettää tajuntansa. Ruumiinavauksessa havaittiin pieni jälki hänen niskansa seudulla.

Cinà oli nuorempana pelannut lentopalloa mutta vaihtanut beach volleyhin.