Simo Valakari kommentoi siirtohuhua – "Se on fakta"

Valakari pelasi Motherwellissa vuodesta 1996 vuoteen 2000. Hän on luotsannut kuopiolaisseuran Veikkausliigan kärkipaikalle ja eurokentillä KuPS on Konferenssiliigan kolmannella karsintakierroksella. Valakari kertoikin, että juuri menestys on sen taustalla, miksi hänen nimeä nostetaan spekulaatioissa esille.