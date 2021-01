Simo vajosi sukset jalassa höttöjäähän – "Karmea tunne, kun kukaan ei näe eikä kuule": Tuntemattomat pelastivat miehen, mutta sitten alkoivat uudet ongelmat

– Aulangonjärvi on syvä ja siinä on lähteitä. Lumi teki tepposet, en ottanut sitä huomioon. Sukset tekevät kantopinnasta aika pitkän, olin edennyt "huijausjäällä" varmaan aika kauan, Naapuri arvelee.

"Tämä voi olla tässä"

– Ajattelin, että jos jostain ei tule apua, niin se on menoa. Sitä on silloin yksin. Aloin jo tehdä sopimusta yläkerran kanssa. Jos pelastat, niin teen mitä käsket. Se on aika nöyryyttävä tunne, kun mikään ei ole enää omissa käsissä.