Silmiä avaava animaatio: Näin suuri merkitys ilmastoinnilla on koronan leviämisessä – "Ilmanpuhdistin imaisee merkittävän osan heti alussa"

VTT:n erityistutkija Aku Karvinen vieraili Viiden jälkeen -ohjelmassa. Hänen mukaansa pisaran ja aerosolin isoin ero on niiden koko.

– Aerosoli on niin pieni pisara tai kiinteä kappale, että se leijailee ilmassa. Pisara on selvästi isompi, jolloin pisara tippuu maahan, usein varsin nopeasti.

Licence to Breathe sekä Airco-hankkeilla etsitään keinoja koronan leviämisen hillitsemiseen. Mukana hankkeissa ovat Tampereen yliopisto, VTT, Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos sekä asiantuntijoita yritysmaailmasta.

Mallinnusten tulokset on laskettu fysiikan keinoin.

– Tämä ei ole pelkkä animaatio tai visualisointi, vaan ihan oikeaa fysiikkaa taustalla, jolloin on jouduttu käyttämään suurteholaskentaa.

Ilmanvaihdolla satojen aerosolien ero

– Pisaratartunnan kannalta kaksi metriä on varsin hyvä etäisyys, mutta jos puhutaan aerosolilevitteisyydestä, niin varsinaisesti mitään turvaetäisyyttä ei voi olla, Karvinen selittää.

Toinen mallinnus tapahtuu toimistorakennuksen neuvottelutilassa, jossa on tehokkaampi ilmanvaihto ilmastoinnin vuoksi. Ilmanvaihto on tärkeä, koska se on oikeastaan ainoa asia, joka saa ilmassa leijailevat pienet aerosolit pois.