Silja Kosonen puhuu rohkeasti haamurajasta – valmentajan lupaus "hyvä motivaattori"

Kaksi kertaa tänä keväänä moukarinheiton Suomen ennätystä parantanut Silja Kosonen uskaltaa jo puhua 80 maagisen rajan rikkomisesta

Kyseisen rajan naisten moukarinheitossa on historian saatossa rikkonut vain kolme heittäjää. Anita Wlodarczykillä on hallussaan maailmanennätys 82,98. Sen lisäksi 80 metrin päälle ovat kiskaisseet DeAnna Price 80,31 ja Brooke Andersen 80,17.

– En ole missään vaiheessa uskoa menettänyt, mutta kyllä tässä tuli sellainen harppaus, että ei tule menemään niin montaa vuotta, että sen voisi jopa heittää, Kosonen kommentoi 80 metrin rajaa Tulosruuun Viikon vieras -haastattelussa.

Lisämotivaatiota tuo valmentaja Jani Pihkasen lupaus.

– Koutsi on luvannut, että sitten kun heitän 80 metriä kisoissa, hän kantaa jatkossa treeneissä mun moukarit. Se on hyvä motivaattori, Kosonen naureskelee.

Kosonen paransi Kyproksella uusiksi Suomen ennätyslukemiksi 77,07, mikä on maailman kaikkien aikojen listan 15:nneksi paras tulos. Kosonen on kehittynyt vuosi vuodelta tasaisesti, mutta nyt ennätys parani kertaheitolla lähes kolme metriä. Takana on monen vuoden laadukas tekeminen, mutta tälle kaudelle on myös keksitty jotain uutta.

– Puntin puolella ollaan katsottu enemmän nopeuksia. Meillä on nykyään semmoinen mittari, joka mittaa nostojen nopeuksia, Kosonen kertoo.

Silja Kososen Suomen ennätys kirjataan lukemin 77,07./All Over Press

Kosonen nousi myös hurjalla heitollaan maailmantilaston tämän kauden kärkeen. Se antaa luottamusta, mutta kun mennään kohti syyskuussa siintäviä Tokion MM-kisoja, laittaa Kosonen vielä jäitä hattuun.

– Tämä on erikoinen kausi siinä mielessä, että MM-kisat on vasta syyskuun puolivälissä.

– Yleensä syksyllä on meinannut olla vähän väsynyttä. Nyt täytyy tehdä tarkkoja päätöksiä, missä kisaa kesän aikana, että on kovassa tikissä silloin syksyllä, 22-vuotias heittäjä suunnittelee.

Mielenkiintoinen kuriositeetti on, että Kososen uudet ennätyslukemat ovat aina riittäneet moukarinheiton arvokisoissa mitaleille.

– En minä sinne nokka pystyssä lähde. Onhan tuo kiva tilasto ja kuulostaa kivalta, että olisin mitaleilla. Sitä lähden tavoittelemaan, Kosonen linjaa.

Katso Kososen koko haastattelu jutun ylälaidan videolta. Siinä kuullaan myös, mitä muuta kuin urheilua Kosonen ehtii elämässään tehdä.