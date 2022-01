Shirly Karvinen myöntää – tähän palveluun hän on käyttänyt yli 20 000 euroa: "Se koko raha on mennyt minun kroppani läpi"

– Sä sanoit viikko sitten minulle, että huomaat, että minä olen tartuttanut pientä piheyttä tonne jonnekin sinun ei nyt ehkä megaspenderluonteeseen, mutta sanotaan et raha-asioissa me ollaan kyllä kun yö ja päivä oltu toistemme kanssa jo hyvin pitkään, Lehmonen kertoo.

– No joo en minä mikään sellainen holtiton ole, mutta kyllä mulle tulee sellaisia kontrolloimattomia piikkejä, Karvinen myöntää nauraen.

Karvinen oli kuullut ystävältään, että kotiinkuljetuspalvelun asiakaspalvelusta voi selvittää, kuinka paljon rahaa on sovelluksessa käyttänyt.

– Minulla on nyt sellainen kausi, et haluun vähän vastuullisempaa rahankäyttöä ja haluun nähdä, et mihin hittoon minulla tätä rahaa oikein menee, Karvinen jatkaa.