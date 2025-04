Julianna Jokela ja Shirly Karvinen asuvat naapureina: "Todella raskas kanta-askel"

Työpari Julianna Jokela ja Shirly Karvinen ovat toisiaan lähellä myös vapaa-ajalla.

Julianna Jokelalla ja Shirly Karvisella on nykyisin yhteinen Olipa kerran otsikko -podcast. He asuvat sattumoisin myös toistensa naapureina.

Kun asuu toisen naapurissa, törmää väkisinkin asioihin, joihin ei yhdessä työskennellessä välttämättä törmäisi.

– Olen hänelle kyllä sanonut näistä. Hänellä on siis todella raskas kanta-askel. Kuulen kyllä, kun hän kävelee omassa huushollissaan, Jokela paljasti Huomenta Suomessa 27. huhtikuuta.

– Voin ihan myöntää sen. Pitkään taistelin vastaan ja olin sitä mieltä, että Julianna kuulee omiaan. Muutama päivä sitten tajusin, että minulla itseasiassa on aika painava askel. Isken kantapäillä, kun kävelen, Karvinen myönsi huvittuneena.

Jokelalla on tosin Karvisen askelluksen myötä tullut turvallinen olo, kun hän tietää aisaparinsa olevan kotona.

Niin ikään Karvinen löytää naapuristaan sanottavaa.

– Jos minulla on painava askel, niin Juliannalla on todella kantava ääni. Pääsiäisen aikaan tiesin, että hän on Porissa. Sitten oli maanantai, pyhäpäivä, ja istun sohvalla, kunnes yhtäkkiä kuulen kaukaisuudesta Juliannan ääntä. Oli pakko laittaa viesti, että olet ilmeisesti tullut takaisin kotiin, Karvinen muisteli.