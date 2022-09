Lauri Markkanen järkyttyi NBA-siirrostaan – agentti paljasti Ylelle jättikaupan ongelman: "Ihmiset eivät ajattele"

Markkanen, 25, siirtyy kattavien mediatietojen mukaan Cleveland Cavaliersin riveistä Utah Jazziin osana kesän toistaiseksi suurinta vaihtokauppaa NBA:ssa. Siirtoa ei olla vielä virallisesti vahvistettu, mutta Markkasen agentti Mike Lelchitskin kommenteista päätellen se on sinettiä vaille valmis.

– Näissä tilanteissa se on aina pieni järkytys. On tunteikasta käydä asiaa ensimmäisen kerran läpi ilman, että sitä on osannut odottaa, agentti kertoi kysyttäessä siitä, miten Markkanen vaihtokauppaan reagoi.