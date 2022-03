Paukkupommien aiheuttamat kovat räjäytykset tallentuivat myös C Moren lähetykseen. Voit katsoa tilanteen pääkuvan videolta.

– Kyseisssä kulmassa on ollut todella raju shokki. Etenkin, kun se on tullut täysin yllättäen. Siellä on lapsia ja perheitä katsomossa. Järjen käyttö oli todella vähissä kyseiseltä faniryppäältä, joka päätti tämän toteuttaa.