Seurapomo palkattiin tekemään muutosta HIFK:hon – alkukausi luonut lisähaasteita: "Tämä on vahvistanut sitä ajatusta"

Entinen huippupelaaja Janne Pesonen toimii ensimmäistä kauttaan SM-liigassa pelaavan HIFK:n urheilujohtajana.

Pesti on urheilujohtaja-uraansa aloittelevalle Pesoselle yksi kovimmista mahdollisista, sillä HIFK operoi kaudesta toiseen koko SM-liigan kärkipään pelaajabudjetilla. Viime kaudella punapaitojen kausi päättyi isoista satsauksista huolimatta puolivälierissä.

Helpolla Pesonen ei ole uudessa pestissään päässyt, sillä upean syksyn pelannut HIFK on kärsinyt viime viikkoina lukuisista avainpelaajien loukkaantumisista, mikä on osaltaan tuonut lisähaasteita Pesoselle.

Pesosen uuteen työhön on siis ehtinyt mahtua jos jonkinmoisia tapahtumia.

– Monenlaisia kokemuksia. Kyllä tässä oltiin varauduttu siihen, että tekemistä riittää, ja näin se on myöskin ollut. Viime kauden jälkeen seurassa haluttiin muutosta ja minut palkattiin yhdeksi muutoksen toteutukseen. Se vie aina vähän aikaa, mutta olen ollut tosi tyytyväinen, miten prosessia on lähdetty viemään eteenpäin – ja ennen kaikkea yhdessä, Pesonen sanoo.

Pesonen tavanomaiseen työpäivään mahtuu joukkueharjoitusten seuraamista, valmennuksen kanssa keskustelua ja toimistohommia. Pesonen ja kumppanit pyrkivät löytämään keinoja, joilla HIFK:n toimintaa saadaan vietyä entistä ammattimaisempaan suuntaan.

Prosessi toistuu Pesosen puheissa usein. Tuon prosessin kulmakivinä ovat omavaraisuuden ja urheilullisuuden parantaminen. Lukuiset loukkaantumiset ovat vahvistaneet seuran ajatusta prosessin tavoitteista.

– Ei ole ainakaan aika käynyt pitkäksi. Tämä on vahvistanut sitä ajatusta, että haluamme kehittää omavaraisuutta täällä ja urheilullisuutta. Se ei ole pelkästään loukkaantumisten ennaltaehkäisyä, vaan suorituskyvyn kehittämistä. Se johtaa pitkäjänteisyyteen. Sen perässä vahvasti ollaan. Urheilullisuutta pystytään kehittämään vielä ja se auttaa meitä monella tavalla, Pesonen sanoo.

Tälläkin hetkellä HIFK:n sairastuvalta löytyy kovia nimiä. Jori Lehterä, Kristian Vesalainen, Petteri Lindbohm, Joonas Rask ja Juhani Jasu ovat vain osa HIFK:n tämän hetken toipilaista.

Loukkaantumiset ovat avanneet mahdollisuuksia seuran omille junioreille. Tällä kaudella ensimmäiset luistimenpiirtonsa SM-liigassa ovat saaneet tehdä muun muassa 17-vuotiaat Jere Somervuori ja Matias Vanhanen sekä 18-vuotias Jasper Kuhta.

Liian kovaan paikkaan HIFK ei ole kuitenkaan halunnut nuoria pelaajiaan lyödä. Pesonen kartoittaakin tällä hetkellä pelaajamarkkinoita aktiivisesti mahdollisten vahvistusten varalta.

– Haluamme näytönpaikkoja antaa omille. Kun kärkipelaajia on poissa, niin arvioidaan ne tilanteet erikseen. Ei ketään pelaajaa voi laittaa liian isolla odotusarvolla johonkin rooliin. Se on aina tapauskohtaista. Kyllä me pyrimme löytämään parhaat mahdolliset palaset loppukautta ajatellen, että meillä on mahdollisuus pärjätä, Pesonen sanoo.