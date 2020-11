Donald Trump astui ensi kertaa julkisuuteen katkeran vaalitappion jälkeen

Trump hävisi vaalit demokraattien ehdokkaalle Joe Bidenille, jonka on määrä astua virkaansa tammikuussa. Vaalitappio varmistui lauantaina, kun kaikki merkittävät yhdysvaltalaismediat julistivat Bidenin karanneen saavuttamattomaan johtoon valitsijoiden määrässä.

Trump on jakanut useita vaalitappion kiistäviä lausuntoja muun muassa Twitterissä ja edustajiensa kautta. Useassa osavaltiossa on käynnissä Trumpin juristien nostamia oikeusjuttuja, joissa on kyseenalaistettu vaalien rehellisyys.