MTV Uutiset seuraa hallituksen infoa suorana: Suomi jatkaa rajaliikenteen rajoitusten purkamista – katso pitkä lista maista

Tarkoituksena on luopua sisärajavalvonnasta niiden maiden osalta, joissa koronatilanne on hyvä.

18.40: Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto kehotti edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista etenkin niissä maissa, joissa on paljon tartuntoja. Ulkoministeriöllä on hyvin rajoitetut keinot auttaa esimerkiksi kohdemaassa karanteeniin joutuvia suomalaisia. Matkustusilmoitus on syytä tehdä aina ulkomaille matkustettaessa.

18.25: Hallitus linjasi, että maahantulorajoituksista luovutaan sisärajoilla 13. heinäkuuta alkaen Suomen ja sellaisten maiden välisessä liikenteessä, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on samankaltaien kuin maissa, joiden osalta sisärajavalvonta on jo poistettu. Kriteerinä on, että kahden viikon aikajänteellä tautitapauksia on saanut olla vain alle kahdeksan sataatuhatta ihmistä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.