Maailman parhaana palkittu futistähti jättää Real Madridin

Luka Modric jättää Real Madridin kesällä tahkottavien seurajoukkueiden MM-kilpailujen jälkeen, espanjalainen jättiseura ja jalkapalloilija tiedottavat.

Real Madridin kapteeni, keskikenttämaestro Luka Modric, 39, on edustanut seuraa vuodesta 2012 lähtien. Kroatialaistähti on ollut voittamassa 28 mestaruutta, mikä on suurin määrä seuran historiassa.

Mestaruuksien joukossa ovat kuusi Mestarien liigan titteliä, kuusi seurajoukkueiden maailmanmestaruutta ja neljä Espanjan mestaruutta.

Modric kuuluu kuudella Mestarien liigan mestaruudellaan harvalukuiseen joukkoon: temppuun on yltänyt vain viisi pelaajaa jalkapallohistoriassa.

Vuonna 2018 Modric palkittiin maailman parhaana pelaajana. Hän sai sekä Kultaisen pallon että Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan parhaan pelaajan tunnustuksen.

Kroatian maajoukkueessa Modric on saavuttanut MM-hopeaa 2018 ja MM-pronssia 2022. 186 maajoukkuepelillään hän on eniten maajoukkuematseja tahkonnut kroatialaisjalkapalloilija.

Kunnioitusta

Modricia kunnioitetaan tulevana lauantaina Real Madridin La Liga -kauden viimeisessä ottelussa, jossa se kohtaa kotonaan Real Sociedadin.

Real Madrid viestitti haluavansa ilmaista "kiitollisuutensa ja syvän kiintymyksensä" Modricia kohtaan, "joka on jo yksi seuramme ja jalkapallon suurimmista legendoista".

Seurajoukkueiden MM-kisat, joissa Modricin Real Madrid -uran on määrä päättyä, pelataan kesä-heinäkuussa Yhdysvalloissa.

Modric kertoi jättävänsä seuran sydän täynnä ylpeyttä, kiitollisuutta ja unohtumattomia muistoja.

– Tulemme näkemään toisemme taas. Real Madrid tulee aina olemaan kotini. Läpi elämäni, Modric kirjoitti.