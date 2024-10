Kari Kanala sai vaimoltaan nasevan kommentin liittyen Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa antamiinsa neuvoihin

Lauantaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa vieraillut Kanala kertoi haluavansa osallistua televisio-ohjelmiin kahdesta syystä. Ensimmäinen on ohjelmien tuotannot.

– Minusta on kiinnostavaa nähdä, miten ohjelmia tehdään, mikä on tärkeää ja mitä sieltä nostetaan esiin. Toinen on se, mitä ohjelman kautta kenties saa, hän sanoi.