Serbiliiga pyöritti laajaa kannabisbisnestä Suomessa - KRP: Organisaatio vuokrasi maaseutukiinteistöjä kannabiksen kasvattamiseen

KRP:n tutkinnan kohteena on ollut kaikkiaan toistakymmentä satoa. Rikospaikan tietojen mukaan poliisioperaation nimi on ollut "Sunshine".

Epäiltyjä jutussa on kaikkiaan 20, ja he kaikki ovat serbialaisia. Useita heistä on edelleen vangittuna sekä Suomessa että Serbiassa. Jutun tutkinta alkoi Serbian viranomaisten ilmoituksesta KRP:lle..