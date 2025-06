MTV Urheilun tiedot: HJK:lta iso valmentajaratkaisu

Helsingin Jalkapalloklubi on MTV Urheilun tietojen mukaan jatkamassa Veikkausliiga-kauttaan väliaikaisluotsi Miika Nuutisen johdolla. HJK on lisäksi palkannut Aleksi Lallin hänen rinnalleen uudella valmentajasopimuksella, kun taas Perparim Hetemaj nousee hänen tilalleen Ykkösliigassa pelaavan Klubi 04:n uudeksi päävalmentajaksi.

Nuutinen nostettiin HJK:n apuvalmentajan paikalta edustusjoukkueen väliaikaiseksi päävalmentajaksi maaliskuussa, kun Toni Korkeakunnas sai seurasta potkut. HJK oli tuolloin voittanut kauden ensimmäisestä viidestä Veikkausliiga-ottelustaan vain yhden pelin.

Sen jälkeen Nuutinen on korjannut HJK:n kurssin ja johdattanut joukkueen takaisin voittojen tielle. Seitsemästä luotsaamastaan Veikkausliiga-ottelusta HJK on voittanut kuusi ja pelannut yhden tasan, mikä on nostanut helsinkiläiset sarjataulukossa toiseksi. Suomen Cupissa voittokulku on puolestaan vienyt joukkueen välieriin.

MTV Urheilun tietojen mukaan HJK on ollut erittäin tyytyväinen Nuutisen työnjälkeen päävalmentajan asemassa ja päättänyt jatkaa 33-vuotiaan johdolla toistaiseksi – mitä todennäkösimmin kauden loppuun saakka. Hänen nykyinen valmentajasopimuksensa HJK:n edustusjoukkueen kanssa kattaa myös kauden 2026.

Klubi 04:n päävalmentaja Aleksi Lalli nousee kuitenkin nyt pysyvästi HJK:n edustusjoukkueen valmennustiimiin Nuutisen rinnalle. Lalli on solminut uuden valmentajasopimuksen edustusjoukkueen kanssa.

Tällä kaudella Lalli, 30, on toiminut Nuutisen apuna lähinnä kotiotteluissa toimiessaan samalla Klubi 04:n päävalmentajana. Hän johdatti HJK:n reservijoukkueen viime kauden päätteeksi Ykkösen mestaruuteen ja takaisin Suomen toiseksi korkeimmalle sarjatasolle.

Aleksi Lalli nousee pysyvästi HJK:n edustusjoukkueen valmennustiimiin.

Klubi 04:n valmennustiimissä toista kauttaan työskentelevä Suomen entinen maajoukkuepelaaja Perparim Hetemaj, 38, nousee puolestaan Lallin paikalle Ykkösliiga-seuran peräsimeen. Klubi 04 on Ykkösliigassa tällä hetkellä viidentenä.