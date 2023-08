CNN: Yhdysvaltain senaatin ykkösrepublikaani sai jälleen kohtauksen kesken lehdistötilaisuuden

Kentuckylainen McConnell on istunut senaatin jäsenenä vuodesta 1985 alkaen ja on osavaltion historian pisimpään vallassa ollut senaattori. Republikaaniryhmän johdossa hän on ollut vuodesta 2007. Senaatin vähemmistöjohtajana hän on toiminut tammikuusta 2021 lähtien.