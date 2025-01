Selviytyjät-ohjelmaan suunniteltiin ennennäkemätön käänne – kalanhimoisen kilpailijan takia sitä ei koskaan huomattu

Selviytyjät-ohjelma tunnetaan ikimuistoisista käänteistä ja ovelista taktiikoista.

Yhdysvaltojen Selviytyjät-ohjelmaa on esitetty vuodesta 2000 lähtien, ja tuotantokausia yhdelle aivan ensimmäisistä tositelevisiokilpailuista on kertynyt jo 44. Ohjelman joka ikisen tuotantokauden on juontanut Jeff Probst, 61, jonka voidaan hyvällä omatunnolla sanoa nähneen Selviytyjät-urallaan jo lähes kaiken.

Selviytyjien historia on täynnä mitä ikimuistoisimpia ja dramaattisimpia käänteitä. Probst paljasti hiljattain podcastissaan On Fire With Jeff Probst kaksi käännettä, joita kukaan ei kuitenkaan muista, sillä ne eivät syystä tai toisesta tulleet ilmi ohjelmassa.

Probstin paljastuksista toinen olisi muuttanut peliä ohjelman 42. kaudella. Tuolloin ohjelmaan haluttiin tuoda "koskemattomuustalismaanien mitätöintietu" ja vastaava tuottaja Matt Van Wagenen oli Probstin mukaan yrittänyt jo vuosien ajan ehdottaa, että etu pitäisi piilottaa kalan sisälle. Tuolla kaudella tuotantoryhmä päätti toteuttaa idean.

Näin ollen salainen etu, jonka olemassa olosta ei kerrottu etukäteen kilpailijoille, piilotettiin palkintokalan sisälle, jonka sai haltuunsa neljännessä jaksossa palkintotehtävän voittanut joukkue. Voiton jälkeen joukkue suuntasi takaisin leiriinsä ja he alkoivat valmistella kalaa syötäväksi. Tehtävän otti hoitaakseen kilpailija Jonathan Young, jonka tottumus kalojen puhdistamiseen kuitenkin koitui Selviytyjien historiallisen käänteen kohtaloksi.

– Hän tekee sitä joka päivä, hän on se kaveri, joka on aina puhdistamassa kaloja. Hän siis puhdistaa kalat hajamielisesti eikä huomaa, että kalassa oli pieni bambuetu, joka voi muuttaa pelin. Ja hän kirjaimellisesti puhdisti kalan ja heitti se sisälmykset sekä edun Tyyneen valtamereen, jossa se kelluu edelleen tänäkin päivänä, Probst tuskaili podcastissa.

Probstin kertomus tilanteesta on lähtenyt leviämään sosiaalisessa mediassa, ja muun muassa Tik Tokissa leviää video, jossa näkyy jakson tilanne samalla, kun Probst muistelee tapahtumia. Juontaja myös kertoo, että asiasta ei ole kerrottu aiemmin kilpailijoille, joten se tulee uutisena hänen paljastuksensa myötä myös Youngille.

Podcastissaan Probst kertoo myös toisesta käänteestä, joka on ohjelman historian aikana jäänyt kisaajilta huomaamatta. Kyseinen tilanne kävi ohjelman 33. tuotantokauden kahdeksannessa jaksossa, kun heimot yhdistyivät.

Yhdistymisen hetkellä heimot saavat ohjelmassa perinteisesti korin, jossa on muun muassa maalitarpeita sekä heimon lippu. Tällä kertaa korissa oli kuitenkin myös mystinen viesti, joka olisi tarjonnut jollekin kilpailijoista valtavan edun peliin.

– Kun he avasivat korin, siinä luki "onneksi olkoon, olette päässeet yhdistymiseen saakka". Sen alla oli kuitenkin myös todella outo viesti.

Probstin mukaan viestissä oli mystinen teksti, jonka tarkoitus jäi heimolaisille pimentoon. Kukaan ei kuitenkaan jäänyt miettimään asiaa pidempään – vaikka olisi kannattanut, sillä mikäli viestin jokaisen sanan ensimmäisen kirjaimen olisi laittanut yhteen, olisi tuloksena ollut piiloviesti, joka olisi kertonut, että puupostilla olisi ollut löydettävissä etu peliin.

