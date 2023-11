Selviytyjät-kilpailijoiden päätös sai juontajan veren kuohumaan – linjaa yhden merkittävän elementin jäävän historiaan: "Se loppuu"

Selviytyjät-ohjelmaa on esitetty Yhdysvalloissa vuodesta 2000 lähtien, ja ohjelmaa on läpi sen historian luotsannut juontaja Jeff Probst. Tällä hetkellä Atlantin toisella puolen esitetään ohjelman 45. tuotantokautta, ja sen aikana kohinaa on syntynyt muun muassa kahden pelaajan päätöksestä vetäytyä kisasta vapaaehtoisesti kesken kaiken.

Probst kertoo Kelly Ripan ja Mark Consuelosin Live With Kelly and Mark -podcastin tuoreessa jaksossa olleensa häkeltynyt sekä pettynyt siihen, että ohjelman kilpailijat Hannah Rose sekä Sean Edwards päättivät poistua kilpailusta omaehtoisesti – vaikka he olisivat olleet turvassa pudotukselta. Probstin mukaan Edwards olisi jopa "romantisoinut" omaa poistumistaan kilpailusta.

Yksi Selviytyjät-ohjelman ytimessä olevista elementeistä on tapa, jolla kisaajat poistuvat ohjelmasta: juontaja sammuttaa putoavan kilpailijan soihdun sanoin "heimo on puhunut" (eng. "the tribe has spoken"). Tällaisen lähdön saivat myös Rose ja Edwards ohjelmasta lähtiessään.

Nyt luovuttajista turhautunut juontaja tekikin podcastin jaksossa tiukan linjauksen tulevaa varten.

– Haluan julistaa teidän ohjelmassanne tässä ja nyt, että tulevaisuudessa, mikäli olet Selviytyjät-kilpailija ja päätät lopettaa kesken, soihtuasi ei tulla sammuttamaan. Se loppuu. Jotta saisit soihtusi sammutettua, sinun on pelattava peliä, Probst totesi.

Juontaja on aiemminkin ilmaissut hyvinkin vahvasti sen, ettei hänellä ole lainkaan ymmärrystä saatika myötätuntoa niitä kohtaan, jotka päättävät jättäytyä Selviytyjät-ohjelmasta vapaaehtoisesti, vaikka kilpailu on tunnettu sekä fyysisestä että henkisestä rankkuudestaan. Ohjelman historian ensimmäinen luovutus nähtiin sen seitsemännellä kaudella, kun Osten Taylor ilmoitti haluavansa jättäytyä pois kilpailusta.

– Osten, toiveidesi mukaisesti, mene kotiin, totesi Probst kisaajalle sammuttaessaan tämän soihdun, jonka jälkeen heitti sen maahan.

Sittemmin Probst on tiettävästi ainakin ohjelman kuvauksissa pehmentänyt tapaansa suhtautua Selviytyjät-luovuttajiin, vaikka hänen oma mielipiteensä asiasta onkin yhä ilmeisen voimakas.