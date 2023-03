Selviytyjät-ohjelmaan suunniteltiin ennennäkemätön käänne – kalanhimoisen kilpailijan takia sitä ei koskaan huomattu: "Se kelluu siellä yhä"

Yhdysvaltojen Selviytyjät-ohjelmaa on esitetty vuodesta 2000 lähtien, ja tuotantokausia yhdelle aivan ensimmäisistä tositelevisiokilpailuista on kertynyt jo 44. Ohjelman joka ikisen tuotantokauden on juontanut Jeff Probst, 61, jonka voidaan hyvällä omatunnolla sanoa nähneen Selviytyjät-urallaan jo lähes kaiken.