Eino Heiskanen suoritti rankan treeniohjelman reality-ohjelman vuoksi – salasi taustansa kanssakilpailijoilta

Hän kertoo MTV Uutisille olevansa innokas retkeilijä, ja kaikenlaisesta nikkaroinnistakin on kokemusta.

– Me tehtiin treeniohjelma pelkästään Selviytyjiä varten. Oli tosi monipuolista lajiharjoittelua, kuten yhden jalan tasapainotreeniä.

– Kisat ovat sata kertaa rankempia ja kuumuus on sata kertaa pahempaa kuin etukäteen kuvittelin. Päänsärky oli kova, Eino paljastaa MTV Uutisten haastattelussa.

– Tämä on peli, enkä ole itse nähnyt, miten minua on huijattu. Oli jännittävintä nähdä, miten kukakin on pelannut, Eino sanoo.