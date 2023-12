O.C.-sarjan tekijöiltä yllättävä paljastus – päätähden kyllästyminen teinidraamaan peitettiin erikoisella tavalla: "Meidän oli otettava se huomioon luovasti"

Sarjan käsikirjoittajat tekivät hiljattain yllättävän paljastuksen liittyen Brodyn roolihahmoon. Tuoreessa, sarjasta kertovassa kirjassa Welcome To The O.C.: An Oral History kerrotaan käsikirjoittajien päättäneen Seth Cohenin alkavan polttaa pilveä myöhemmillä tuotantokausilla, jotta tuotanto pystyi peittämään sen, kuinka kyllästynyt Brody oli esiintymään sarjassa. Asian vahvistaa sarjan luoja John Schwartz.