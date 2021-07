Selvitys: Helsingin päättäjillä on ollut vaikeuksia muodostaa kokonaiskuvaa Kruunusillat-hankkeen todellisista kustannuksista

Vapaavuori teetti selvityksen sen vuoksi, että Kruunusillat-hankkeen kustannusarvio on noussut kaupunginvaltuustolle vuonna 2016 esitetystä 430 miljoonasta eurosta lähes 800 miljoonaan euroon.

– Jatkossa kaupungin tulee varmistaa, että valmistelu on pidemmälle vietyä ja kustannuksista on mahdollista tehdä täsmällisempi arvio ennen varsinaista päätöksentekoa. Tämä on ennen kaikkea demokraattisen päätöksenteon edellytysten vahvistamista, Vapaavuori painottaa tiedotteessa.