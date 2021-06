Pormestari Jan Vapaavuori haluaa Kruunusillat-hankkeen kasvaneista kustannuksista selvityksen

Vapaavuoren mukaan syyt muuttuneisiin kustannuksiin on perattava huolellisesti.

– On täysin kestämätöntä, että isojen liikenne- ja rakennushankkeiden kustannukset kohoavat näin dramaattisesti. Kruunusillat-hankkeessa ylitysennuste vastaa jo tässä vaiheessa, ennen kuin varsinainen hanke on edes käynnistynyt, keskikokoisen suomalaisen kunnan vuosibudjettia. Teemasta on puhuttu jo vuosia, mutta silti näinkin holtittomia tapauksia edelleen ilmenee, Vapaavuori sanoo tiedotteessa.