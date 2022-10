"Seksuaalisesta häirinnästä on tullut systemaattista" – tuore tutkimusraportti USA:n jalkapalloliigasta on karua luettavaa

– Tutkimuksemme on paljastanut liigan, jossa sanallisesta ja henkisestä väkivallasta sekä seksuaalisesta häirinnästä on tullut systemaattista, ja se kattaa useita joukkueita, valmentajia ja uhreja, Yates kirjoitti 172-sivuisen raportin yhteenvedossa.

"Tulokset ovat sydäntäsärkeviä"

– Tämän tutkimuksen tulokset ovat sydäntäsärkeviä ja syvästi huolestuttavia. Kuvattu väärinkäyttö on anteeksiantamatonta, eikä sillä ole mitään sijaa millään kentällä, harjoituskeskuksessa tai työpaikalla, vuodesta 2020 USSF:n puheenjohtajana toiminut Cindy Parlow Cone sanoi.

– US Soccer on täysin sitoutunut tekemään kaikkensa varmistaakseen, että kaikilla pelaajilla on kaikilla tasoilla turvallinen ja kunnioittava paikka oppia, kasvaa ja kilpailla, ex-maajoukkuepelaaja Parlow Cone jatkoi.