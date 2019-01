Juovatko suomalaiset vähemmän? Törkeistä rattijuopumuksista jäädään kiinni yhä harvemmin – tuomiomäärä puolittui kymmenessä vuodessa

Rattijuopumus on törkeä, jos puhaltaa poliisin alkometriin vähintään 1,2 promillen lukemat, eli litrassa uloshengitysilmaa on 0,53 milligrammaa alkoholia.

– On ihan sellainen mahdollisuuskin, että Suomen kansa on tullut fiksummaksi. Onhan alkoholinkäytön kulttuuri muuttunut, mitä on esimerkiksi nuorten kohdalla mitattu erilaisissa kyselytutkimuksissa.