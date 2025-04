Kommentti: Kotikyläni tarvitsee ryhtiliikkeen liikennevalvonnassa ennen kuin seuraava nuori kuolee

Nurmijärvi juhlii tänä vuonna 250-vuotisjuhliaan, mutta otsikoihin se on joutunut nuorten traagisten kuolonkolarien takia. Surunvalittelujen ja myötäelämisen lisäksi tarvittaisiin todellisia tekoja liikennekulttuurin muuttamiseksi, kirjoittaa Nurmijärvellä asuva MTV Uutisten uutispäällikkö Jukka Auramies.

Nummelantien laidassa palaa kolme kynttilää. Viereiseen ojaan päättyi kahden nuoren, vuonna 2008 syntyneen naisen elämä.

Otsikoissa kauhistellaan, miten jälleen kerran Nurmijärveä voi kohdata tällainen tragedia – vuoden alussa kun neljä nuorta sai surmansa käsittämättömässä onnettomuudessa vain viitisen kilometriä tältä uusimmalta turmapaikalta.

1:30 Näin Nurmijärven tammikuun onnettomuus tapahtui

Poliisin alustavan käsityksen mukaan turma-auto ajoi Nummelantien turmassa mittavaa ylinopeutta ennen ajoneuvon hallinnan menettämistä ja kylki edellä törmäystä vastaantulevaan autoon. Onnettomuuden tarkemmat syyt selviävät myöhemmin, kun poliisi pääsee silminnäkijöiden lisäksi kuulemaan turmasta selvinnyttä auton matkustajaa.

Kun 17-vuotias ajokortin poikkeusluvalla saanut kolaroi, ratin takana on yleensä nuori mies. Onnettomuudet ovat viime vuosina kaksinkertaistuneet.

Perjantain traagisen tarinan ainoa poikkeus vaikuttaa olevan se, että kuskina oli ajokortin poikkeusluvalla saanut nuori nainen.

Kuten tammikuussa, kunta toimi nopeasti järjestämällä viikonloppuna nuorille tärkeää keskustelu- ja kriisiapua. Joku on jälleen menettänyt lapsensa, ystävänsä ja luokkakaverinsa. Suru iskee uhrien läheisiin, mutta on myös koko kunnan yhteinen.

Kulttuuri ja olematon valvonta sallivat päivittäiset törttöilyt

Samalla moni nurmijärveläinen tietää, että kaahailu kylillä ei lopu tähänkään onnettomuuteen.

Nurmijärvellä asuva saa todistaa räikeitä liikennerikkeitä harva se päivä. Joskus se on koulun urheilukentällä hiekkaa luvatta pöllyttävä mönkijäkuski, joskus kylän keskustan läpi kevarillaan keuliva teini. Tai joskus kiireinen perheenisä, joka ei varoituskolmioista tai kolmenkympin rajoituksista piittaa.

Tämäkään esimerkki Kolmostieltä – Klaukkalan kohdalta – ei yllätä pätkääkään.

Tätä tapahtuu lähes päivittäin, sillä liikennevalvonta on olematonta. Kirkonkylän keskustassa on poliisiasema, mutta poliisiautoja liikenteessä harvemmin. Siellä täällä keskustassa on nopeuden kertovia tolppia, mutta mitäs niistä, kun kotiin ei siitä lähde edes sakkoa.

Ja jos joku kehtaa kunnan keskusteluryhmissä valittaa moponuorten toiminnasta tai muusta kaahailusta, paikalle saapuu armeija entisiä nuoria puolustamaan kunnollista moottoriharrastusta. Ja näin vaimenee alkuunsa keskustelu siitä, onko liikennekulttuuri mitenkään muutettavissa.

Nurmijärvi ei tietenkään ole ainoa kunta Suomessa, jossa kaahaillaan. Suomi on pitkien etäisyyksien maa, jossa valtaosa tarvitsee autoa liikkuakseen paikasta toiseen. Nurmijärvi on pitkien etäisyyksien kunta, jossa ajokortti on poikkeusluvalla aidosti tarpeellinen monelle 17-vuotiaalle.

Nyt Nurmijärvellä olisi kuitenkin tuhannen taalan paikka ottaa aito ryhtiliike liikennevalistuksessa. Liian monta vuotta ja vuosikymmentä kylän teillä – niin syrjässä kuin keskustassakin – on saanut kaahata miten sattuu, koska niin harvalle on siitä tullut mitään seurauksia. Ellei puhuta niistä kaikkein kauheimmista seurauksista.

Vuoden 2025 esimerkit Nurmijärveltä kun eivät ole ainoita.

Ja nyt en tarkoita liikennevalistuksella mitään kalvosulkeisia kouluissa tai kunnan somekanavissa. Liikennekulttuurin muuttamiseen tarvitaan kunnollista liikennevalvontaa. Kalvoshow ei opeta, mutta sakko- tai vankeustuomio antaa esimerkin seuraaville kaahausta harkitseville.

Tämä vinkki ei ole ilmainen, mutta siihen olisi tulevien kuntapäättäjien varattava rahaa – muuallakin kuin Nurmijärvellä.