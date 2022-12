Ammattilainen muistuttaa autoilijoita säännöstä, jota ei lakikirjasta löydy – on lähitunteina ajankohtaisempi kuin koskaan

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo artikkelin yläpuolella olevalla videolla, miten lumisateesta johtuva heikentyvä näkyvyys tulee huomioida liikenteessä. MTV Uutiset Live hyppäsi viime talvena Vesalaisen kyytiin katsomaan, mitä ratin takana on muistettava ajokelin huonontuessa.

Lain mukaan turvavälin on oltava sellainen, että ajoneuvo on pysäytettävissä edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennakoitavissa tilanteissa ajokelistä ja sääolosuhteista riippumatta. Vesalainen antaa huomattavasti konkreettisemman nyrkkisäännön, jota on tänään syytä noudattaa.