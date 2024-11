Juha Kankkusesta tulee ensi kaudella Toyotan MM-rallitiimin apulaistallipäällikkö. Tämän järjestelyn voisi kuvitella sopivan ainakin Sébastien Ogierille, joka ajaa ensi kaudella taas osittaisella ohjelmalla.

Kankkunen tuuraa neljä kautta tallipäällikön tittelillä toiminutta Jari-Matti Latvalaa niissä kisoissa, joista tämä on sivussa oman ajoharrastuksensa vuoksi. Latvala kiertää ensi kaudella täyden historic-autojen EM-sarjan yhdessä kartturinsa Janni Hussin kanssa.

– Kun he kysyivät minulta, että voisinko tulla tehtävään, olin ensin sokissa, Kankkunen sanoi maanantaina Japanissa järjestetyssä tilaisuudessa, jossa hänen pestinsä julkaistiin.

– Toisaalta olen toiminut jo kahden vuoden ajan Toyotan lähettiläänä, joten tunnen tämän tiimin hyvin, ja se on mielestäni paras tiimi koko maailmassa. Jari-Mattikaan ei pääse minua karkuun, vaan löydän hänet aina, joten tässä on hyvä tiimi taustalla. Aion jatkaa sitä samaa hyvää työtä, jota hän on tehnyt vuosien aikana.

Kankkusen, 65, pestaaminen on markkinointimielessä oivallinen veto Toyotalta.

Kuljettajana neljä MM-titteliä saavuttanut Kankkunen voitti ensimmäisen MM-rallinsa vuonna 1985 Keniassa Toyotan autolla. Neljästä mestaruudestaan viimeisen Kankkunen voitti Toyotalla vuonna 1993 ja johdatti samalla Toyotan ensimmäistä kertaa valmistajien maailmanmestariksi.

Omalla urallaan kaikki Kankkusen saavutukset laudalta lyönyt, kahdeksan henkilökohtaista maailmanmestaruutta voittanut Ogier lienee ainakin iloinen siitä, että pääsee viettämään aikaa ja tekemään töitä yhdessä suomalaislegendan kanssa.

Dirtfish-sivusto julkaisi tältä osin kuvaavan anekdootin parin vuoden takaa. Toimittaja David Evans kiersi tuolloin Toyotan museota yhdessä Ogierin kanssa, kun Kankkunen ilmestyi yllättäen nurkan takaa. Ogier hidasti vauhtiaan ja hymyili.

– Huomenta, pomo, ranskalaiskuski sanoi.

Evans oli yllättynyt reaktiosta, ja hän huomautti Ogieria pilke silmäkulmassa siitä, että tämä on voittanut Kankkuseen nähden kaksinkertaisen määrän MM-titteleitä.

– Hän on Juha Kankkunen. Hän on legenda, Ogier oli vastannut.

Yhtä ylpeä Kankkusen työtoveruudesta tuntuu olevan Latvalakin.

– Kun sain nuorena poikana tavata Juha Kankkusen, käteni tärisivät. Olin 15-vuotias, kun kohtasimme ensimmäistä kertaa kunnolla. Isäni vei minut hänen tilalleen. En voinut silloin kuvitellakaan, että minusta tulisi tallipäällikkö ja toisekseen että saisin jakaa tehtävän Juha Kankkusen kanssa.